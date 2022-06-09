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Ранившего ножом двоих человек в московском метро мужчину задержала полиция

В Москве арестовали 29-летнего мужчину, ранившего ножом двоих человек в метро

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали ранее судимого 29-летнего уроженца одного из регионов России, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда двоим молодым людям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, в переходе станции метро «Волжская» между четырьмя гражданами произошел конфликт, во время которого фигурант ранил оппонентов ножом, нанеся им удары в грудь и в живот, после чего скрылся с места происшествия.

Злоумышленника задержали в Юго-Западном округе, в отношении него возбудили уголовное дело. В ходе досмотра у него был изъят нож, его направили на экспертизу. Суд поместил фигуранта в СИЗО.

Пострадавших в возрасте 18 и 25 лет госпитализировали, выяснилось, что их здоровью был причинен тяжкий вред. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь и выписали из больницы.

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Елизавета Новикова
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