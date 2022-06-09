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Спецпредставитель президента рассказал о стратегии «технологического острова»

Спецпредставитель президента рассказал о стратегии «технологического острова» для России

Фото: Monkey Business 2 / www.imago-images.de / Global Look Press

Спецпредставитель президента России по вопросам технологического развития Дмитрий Песков рассказал о стратегии «технологического острова» для страны на страницах издания РБК.

Как рассказал Песков, на данный момент в мире одновременно реализуются четыре сценария развития. Самый наиболее вероятный из них — «островизация» — подразумевает разделение крупных техноэкономических блоков, сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности прошлого века. Кроме того, по этому сценарию ожидается перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, а также релокализация производства критических товаров. «То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — пояснил он.

По словам Пескова, технологический суверенитет является частью сценария по строительству «острова» для России. «Это главная история на ближайшие 10 лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно — для Индии», — заключил спецпредставитель.

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Марина Совина
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