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Кличко стал почетным гражданином Варшавы

Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы. Такое решение принял городской совет польской столицы, передает ТАСС.

Городской совет отметил спортивные успехи Кличко и заявил, что киевский градоначальник использовал в политике полученные во время боксерской карьеры качества. «Виталий Владимирович Кличко как мэр Киева стал символом сопротивления», — сказано в принятом документе.

Официально титул вручат на торжественном заседании 31 июля.

Ранее Кличко сообщил, что городской совет принял решение лишить Минск статуса города-побратима украинской столицы. «Нам ничего не мешало одобрить решение о лишении такого статуса столицы Белоруссии. Страны, с территории которой летели ракеты в сторону украинских городов и поселков, а также осуществлялось вторжение российских войск на территорию нашего государства», — пояснил он.

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Алевтина Запольская
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