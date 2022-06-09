Кличко стал почетным гражданином Варшавы
Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы. Такое решение принял городской совет польской столицы, передает ТАСС.
Городской совет отметил спортивные успехи Кличко и заявил, что киевский градоначальник использовал в политике полученные во время боксерской карьеры качества. «Виталий Владимирович Кличко как мэр Киева стал символом сопротивления», — сказано в принятом документе.
Официально титул вручат на торжественном заседании 31 июля.
Ранее Кличко сообщил, что городской совет принял решение лишить Минск статуса города-побратима украинской столицы. «Нам ничего не мешало одобрить решение о лишении такого статуса столицы Белоруссии. Страны, с территории которой летели ракеты в сторону украинских городов и поселков, а также осуществлялось вторжение российских войск на территорию нашего государства», — пояснил он.