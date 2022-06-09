Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы

Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы. Такое решение принял городской совет польской столицы, передает ТАСС.

Городской совет отметил спортивные успехи Кличко и заявил, что киевский градоначальник использовал в политике полученные во время боксерской карьеры качества. «Виталий Владимирович Кличко как мэр Киева стал символом сопротивления», — сказано в принятом документе.

Официально титул вручат на торжественном заседании 31 июля.

Ранее Кличко сообщил, что городской совет принял решение лишить Минск статуса города-побратима украинской столицы. «Нам ничего не мешало одобрить решение о лишении такого статуса столицы Белоруссии. Страны, с территории которой летели ракеты в сторону украинских городов и поселков, а также осуществлялось вторжение российских войск на территорию нашего государства», — пояснил он.