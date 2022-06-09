Россияне массово устремились в один регион летом

Губернатор Московской области Воробьев: отели Подмосковья забронированы на 85 процентов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что россияне летом массово устремились в один регион — отели и глэмпинги Подмосковья забронированы на 85 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, если раньше туристы приезжали в основном на выходные, то сейчас предпочитают отдыхать в Подмосковье по пять-семь дней.

Воробьев добавил, что спрос довольно высокий, поскольку в регионе развивается инфраструктура. Так, на выбор путешественников работают 923 отеля, 25 яхт-клубов, 12-гольф-клубов и 78 конных клубов.

Ранее стало известно о максимальном спросе на отдых в санаториях среди россиян. При этом самым высокобюджетным регионом оказалось Подмосковье. Размещение здесь в среднем стоит в пределах 5,9 тысячи рублей за ночь. Самим бюджетными считаются Забайкальский край, Орловская и Саратовская области, где сутки пребывания стоят в пределах трех тысяч рублей.

