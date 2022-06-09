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Назван самый высокооцененный критиками сериал Marvel

«Мисс Марвел» стал самым высокооцененным сериалом Marvel на сайте Rotten Tomatoes

Кадр: Сериал «Мисс Марвел»

Назван самый высокооцененной критиками сериал вселенной Marvel. Им стал «Мисс Марвел», о чем свидетельствуют данные сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Шоу набрало 97 процентов положительных отзывов от критиков, а его зрительский рейтинг составил 89 процентов. Всего рецензии на него написали 126 эксперта.

Первый эпизод «Мисс Марвел» вышел на стриминговом сервисе Disney+ 8 июня. Сериал рассказывает о юной супергероине Камале Хан, которая учится в школе, является фанаткой супергероев и пишет фанфики. Она обладает физической мощью и способностью растягивать любую часть тела. Главную роль исполнила Иман Веллани. В актерском составе также заявлены Мэтт Линтц и Зенобия Шрофф.

Ранее сообщалось, что персонаж дебютирует в киновселенной Marvel. В будущем Хан также появится в фильме «Марвелы», который станет продолжением истории Капитана Марвел.

Проект «Мисс Марвел» обогнал такие сериалы Marvel, как «Что, если…?», «Локи», «Соколиный Глаз» и «Ванда/Вижн».

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Марина Погосян
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