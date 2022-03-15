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Вышел первый трейлер сериала «Мисс Марвел»

Disney представил первый трейлер сериала «Мисс Марвел» по киновселенной Marvel

Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер сериала «Мисс Марвел». Ролик вышел на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Сюжет шоу расскажет о юной супергероине Камале Хан. Она будет обладать физической мощью и способностью растягивать любую часть тела. Отмечается, что персонаж дебютирует в киновселенной Marvel. В будущем Хан также появится в фильме «Марвелы», который станет продолжением истории Капитана Марвел.

Главную роль исполнила Иман Веллани. В актерском составе также заявлены Мэтт Линтц, Зенобия Шрофф и другие. «Мисс Марвел» выйдет на стриминге Disney+ 8 июня 2022 года.

Сергей Равин
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