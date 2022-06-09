Криминального авторитета осудили на 20 лет за мошенничество и вымогательство

На Алтае криминального авторитета Колю-Младенца осудили на 20 лет за вымогательство

В Алтайском крае суд приговорил к 20 годам колонии 62-летнего криминального авторитета Николая Кузьмина, известного в криминальных кругах как Коля-Младенец. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

От выступления с последним словом подсудимый отказался. Его признали виновным по статьям 210 («Создание преступного сообщества»), 163 («Вымогательство»), 159 («Мошенничество») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. По совокупности приговоров и путем частичного сложения наказаний «авторитету», осужденному в 2009 году на девять лет за незаконный оборот наркотиков, назначили 20 лет и один месяц колонии особого режима.

По сведениям издания, расследование этого дела началось еще в 2015 году. Тогда правоохранители задержали членов влиятельной преступной группы, которые вымогали деньги у жителей города Заринск. Жертвами злоумышленников становились сироты, продавцы суррогатного алкоголя и люди, ведущие асоциальный образ жизни — всего потерпевшими по делу признали около 20 человек. Каждый месяц они отдавали преступникам до пяти тысяч рублей.

Следователи выяснили, что организатором сообщества был авторитет Коля-Младенец, отбывающий наказание в ИК-3. Он руководил восемью участниками по телефону через мессенджеры. В сообществе было два подразделения, каждым из которых управляли знакомые подсудимого, имеющие вес в криминальной среде. Часто между ними происходили конфликты из-за борьбы за лидерство. Задачей подразделений было пополнения воровского «общака».

Николай Кузьмин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Долгое время он находился в конфронтации с вором в законе Нурухманом Мамыровым, известным к криминальных кругах как Мутай, который скончался в 2013 году от цирроза печени в одной из колоний Удмуртии.