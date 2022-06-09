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Названы четыре эффективных способа избавиться от навязчивой мелодии в голове

Психотерапевт Наумова: от засевшей в голове песни поможет избавиться физическая активность

Фото: Shutterstock

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова объяснила, почему навязчивая мелодия начинает крутиться в голове. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» она назвала четыре эффективных способа избавиться от надоедливого музыкального мотива.

Специалистка заявила, что повторение одной и той же песни в голове начинается, если человек находится в стрессе, устал или перегружен монотонной работой. «В последнем случае мозгу попросту скучно из-за отсутствия какой-либо когнитивной нагрузки. Воспроизводя в памяти знакомую песню, он как бы начинает тренироваться», — пояснила Наумова.

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По словам психотерапевта, существует несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от засевшей в голове мелодии. Один из самых простых — небольшая физическая активность. Достаточно несколько раз напрячь и затем расслабить все тело, что можно сделать, даже сидя за рабочим столом.

Также Наумова порекомендовала прослушать надоевшую песню до конца один-три раза, потому что иногда она постоянно повторяется из-за того, что мозг просто забыл слова или детали музыкальной композиции. Если же постоянная прокрутка в голове одной и той же мелодии связана с положительными или отрицательными эмоциями, стоит проанализировать, с какими именно событиями она ассоциируется и почему, сказала психотерапевт.

В качестве последнего способа Наумова предложила съесть что-нибудь сладкое, соленое или острое, так как сильное воздействие на вкусовые рецепторы «переключает» мозг и останавливает музыку.

Ранее психолог и кандидат наук Сет Гиллихан назвал несколько неочевидных признаков скрытого стресса у человека. По его словам, в числе прочего о том, что с организмом не все в порядке, сигнализируют постоянное напряжение в мышцах, головные боли, проблемы с пищеварением, плохой сон и аппетит.

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Наталья Обрядина
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