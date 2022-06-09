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Путин рассказал о направлении главного удара по России

Президент Путин назвал ограничения в микроэлектронике одним из главных ударов по России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Ограничения в микроэлектронике являются одним из главных направлений удара по России. Об этом на встрече с молодыми предпринимателями заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность в России. Это одна из сложных тем, тяжелых, и одно из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер», — отметил российский лидер.

Ранее Путин прокомментировал ограничения, вводимые в отношении России. По его словам, страну невозможно со стороны обнести забором, не собирает его возводить и российская сторона. Путин также заверил, что экономика России будет открытой, страна не станет повторять ошибки прошлого.

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Варвара Кошечкина
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