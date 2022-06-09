Путин высказался об ограничениях против России

Президент Путин заявил, что Россию невозможно обнести забором

Президент Владимир Путин заявил, что Россию невозможно со стороны обнести забором. Так он прокомментировал ограничения, вводимые в отношении страны, в ходе встречи с молодыми предпринимателями в Москве. Трансляцию мероприятия в четверг, 9 июня, ведет KP.RU на YouTube-канале.

«А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», — сказал глава государства.

Путин также заверил, что экономика России будет открытой, страна не станет повторять ошибки прошлого. По его словам, Москва хочет сотрудничать с многими странами, в том числе странами БРИКС, которые также делают первые шаги по отдельным направлениям.

Ранее глава государства сообщил, что на Запад пытается обвинить Россию в рекордной инфляции, но однако в действительности она тут ни при чем. По его словам, западные страны ограничивают сами себя.