Спецпредставитель Путина призвал не помогать неэффективным компаниям

Спецпредставитель Путина Песков призвал отказаться от поддержки неэффективных стартапов

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в колонке для РБК призвал государство не помогать неэффективным компаниям и стартапам, а также отказаться от поддержки последних «просто так, просто потому что они стартапы».

По мнению Пескова, российские университеты должны в обозримом будущем исполнять роль квалифицированных заказчиков по конкретным технологиям, а на смену действующей системе финансирования НИОКР должны прийти технологические конкурсы, победители которых будут получать премию за результат. При этом издержки преодолевших квалификацию участников должны покрываться государством.

Такие изменения, по мнению Пескова, необходимы для достижения Россией технологического суверенитета, за который в ближайшие годы будут также бороться другие страны, включая США и Китай.

Также спецпредставитель главы государства отметил, что эпоха стартапов в мире постепенно заканчивается, и они играют всю меньшую роль в экономике. В будущем технологический суверенитет будет обеспечиваться инженерными командами, способными создавать устойчивые инженерные системы.

По итогам первого квартала 2022 года объем венчурных инвестиций в российские проекты вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 680 миллионов долларов.