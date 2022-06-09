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Двух украинцев задержали в Нидерландах по подозрению в торговле людьми

В Нидерландах задержали двух украинцев по подозрению в торговле людьми и мошенничестве

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

На юге Нидерландов задержали двух украинцев по подозрению в торговле людьми и мошенничестве. Об этом сообщает NL Times.

По данным сотрудников правоохранительных органов, ранее чиновниками были получены сообщения о возможной преступной деятельности в центрах приема беженцев в двух муниципалитетах Лимбурга.

Расследование было проведено в координации с отделом, специализирующимся на преступлениях, которые связаны с иммиграцией, личными данными и торговлей людьми.

«После задержания был проведен обыск в одном из временных домов, где были изъяты две машины и различные устройства передачи данных», — рассказали сотрудники полиции. Правоохранители добавили, что в ходе расследования возможны новые задержания.

В октябре генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что торговля людьми в России зачастую связана с сексуальной эксплуатацией женщин и детей. По его словам, помимо женщин и детей, жертвами торговли людьми становятся мигранты, нарушающие законодательство.

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Марина Совина
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