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Жители Польши выступили против пособий украинцам

Rzeczpospolita: большинство поляков выступили против предоставления пособий украинцам

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Большинство жителей Польши выступили против предоставления местных социальных пособий украинцам. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование Варшавского университета.

В статье говорится, что в целом поляки принимают украинцев в своей стране и намерены поддерживать Украину. «Однако когда речь заходит о конкретной финансовой помощи, в этом плане наша благосклонность резко падает», — отмечают авторы.

Так, на получение украинцами таких же по размеру социальных пособий, как и у местных жителей, согласен лишь каждый седьмой гражданин Польши. При этом 81 процент опрошенных согласен на проживание украинцев в Польше, а 64 процента не будут против брака своего ребенка с гражданином Украины. «Так почему же, когда речь заходит о деньгах, мы не хотим делиться?» — интересуются журналисты.

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Марина Совина
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