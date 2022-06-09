Путин заговорил о «жесткой геополитической войне»

Президент Путин заявил о не способных выжить в «жесткой геополитической войне» странах

Если страна не может принимать суверенные решения, она является колонией и не способна выжить в «жесткой геополитической войне», заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, мир стремительно меняется, и в этих условиях невозможно промежуточное состояние: страна либо суверенно, либо ее можно считать колонией. Только страна, народ ил этнос, обеспечившие свой суверенитет, могут «претендовать на какое-то лидерство», указал Путин.

В мае Путин говорил, что никакой «мировой жандарм» не сможет остановить страны, которые стремятся проводить независимую политику. Он отметил, что это абсолютно бесперспективно.

Ранее глава государства указал, что Североатлантический альянс выходит за рамки своей геополитики и старается влиять на международные процессы в других регионах. По его мнению, НАТО все активнее включается в политику других регионов и стремится еще сильнее контролировать международные ситуации.