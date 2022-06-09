В Запорожье пообещали сделать русский язык государственным

Запорожская ВГА заявила, что русский язык получит статус государственного в регионе

На подконтрольной России части Запорожской области пообещали сделать русский язык государственным, передает РИА Новости.

«Русский язык — родной для Запорожской области. Больше 80 процентов жителей региона считают русский язык родным, 100 процентов понимают его, говорят, пишут и чаще всего используют его в любой деятельности. Русский язык уже де-факто можно считать государственным, де-юре он получит этот статус в ближайшем будущем», — заявил член главного совета местной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

По его словам, в регионе будет два государственных языка: русский и украинский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области, Херсонскую область и некоторые подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. В Запорожье и Херсонской области были созданы военно-гражданские администрации.