Летевший из Москвы лайнер сменил курс ради спасения жизни пассажира

Самолет Москва — Калининград сел в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира

Лайнер авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали представители перевозчика, командир воздушного судна сменил курс и совершил незапланированную посадку ради спасения жизни пассажира. Подробности инцидента не уточняются.

Ранее, 9 июня, пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Москва — Хабаровск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за недомогания пассажирки. По прибытии в аэропорт Кольцово путешественницу госпитализировали, после чего самолет вылетел в пункт назначения.