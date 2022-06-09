Россиянин показал на видео убийство изнасилованной им девушки

СКР показал видео с саратовцем, который замуровал изнасилованную и убитую им девушку

Следователи предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 45-летнему жителю Саратовской области, который замуровал тело жертвы в бетон, чтобы скрыть следы преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина показал правоохранителям, как совершил убийство 20-летней девушки. На видео обвиняемый рассказывает, что ударил изнасилованную девушку несколько раз рукой, а затем металлическим предметом.

Мужчина признал вину частично. По данным следствия, в ночь на 6 июня он проезжал на своей машине мимо домов на улице Чернышевского в Саратове и подобрал 20-летнюю девушку. Он привез ее в гараж сожительницы и там изнасиловал, а затем убил. Мужчина выкопал яму в подвале гаража, спрятал там тело и замуровал его в бетон.

Судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти девушки стала тупая травма головы. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Погибшую нашли 8 июня.