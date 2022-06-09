В Совфеде оценили идею наказывать студентов-целевиков за плохие оценки

Сенатор Алтабаева назвала мелочной опекой идею контролировать обучение студентов-целевиков

Ежесеместровый контроль за оценками студентов-целевиков является мелочной опекой и может быть излишним. Так идею Минобрнауки наказывать за плохую успеваемость оценила заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. Ее слова в четверг, 9 июня, приводит «Газета.Ru».

Она заявила, что любая организация, которая заключила договор со студентом, рассчитывает получить в итоге хорошего специалиста, но тотальный контроль может на это негативно повлиять.

«Репрессивными методами хороший специалист не может создаваться... Определенные обязательства должны возлагаться на сторону, которая в соответствии с контрактом имеет какие-то преференции при получении высшего образования, например бюджетные места и обязательное трудоустройство. Но при этом мелочная опека в виде ежесеместрового контроля за оценками может быть излишней», — считает сенатор.

У студента могут возникнуть разные жизненные обстоятельства и подходить к каждому нужно индивидуально, отметила Алтабаева, усомнившись в том, что жесткий стандарт с постоянным контролем будет эффективен. По словам зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, идея Минобрнауки требует очень глубокой проработки.

Ранее ведомство предложило наказывать за плохие оценки студентов, обучающихся по целевой программе. В соответствии с предложенным министерством проектом постановления, в случае неуспеваемости заказчик обучения сможет расторгнуть договор или сократить меры материальной поддержки обучающегося.

Документ может начать действовать с 1 сентября 2023 года.