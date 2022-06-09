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В России предложили ввести наказание за плохие оценки студентов-целевиков

Минобрнауки предложило ввести ответственность за плохую учебу студентов-целевиков

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В России предложили ввести наказание для студентов-целевиков, которые получают плохие оценки. Соответствующие поправки в положение о целевом наборе в колледжи и вузы разработало Минобрнауки, проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов, на него обратили внимание «Ведомости».

Согласно документу, в договорах студентов, которые поступили в вузы по целевому набору, появится ряд новых пунктов о соглашении сторон. В частности, заказчик обучения будет выбирать предметы, модули и практики для своего сотрудника — по ним будут сформулированы основные критерии успеваемости.

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Анастасия Шейкина
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