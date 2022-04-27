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Российским студентам предложили сдавать выпускную работу по-новому

Минобрнауки: студентам в РФ могут разрешить сдать выпускную работу на цифровом носителе

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские вузы могут разрешить сдавать студентам выпускную квалификационную работу на цифровом носителе, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

Новый способ предложили, поскольку в России подорожала бумага, пояснили в ведомстве.

Законом об образовании материально-техническое обеспечение относится к компетенции вуза, добавили в Минобрнауки. Это позволяет руководителям вузов контролировать вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе.

В ведомстве напомнили, что порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, вид выпускной квалификационной работы, требования к ней и критерии оценки устанавливаются самой организацией.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов сообщал, что проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России рискует сорваться из-за подорожания и дефицита офисной бумаги.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в Госдуме приняли решение постепенно отказаться от траты бумаги на квитанции. На смену им придут электронные документы и уведомления.

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Анна Щербакова
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