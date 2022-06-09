Полиция задержала шантажировавших россиян интимными снимками напарников

В Томске задержали напарников, заработавших 400 тысяч рублей на шантаже интимными снимками

В Томске задержали 20-летнего парня и его 18-летнюю знакомую, обвиняемых в вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год молодой человек создал страницу от имени девушки в одной из соцсетей и стал добавлять в друзья мужчин. Во время общения парень присылал им женские интимные снимки и уговаривал скинуть ему обнаженные фото в ответ. Когда мужчины отправляли ему такие материалы, он сохранял компромат и начинал шантажировать собеседников, требуя деньги за нераспространение снимков в интернете. В общении с пользователями фигуранту помогала его подруга. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, россиянка записывала голосовые сообщения для создания доверительных отношений с потенциальными жертвами.

Таким образом напарники собрали более 400 тысяч рублей. Благодаря совместной работе следователей столичного управления СКР и сотрудников Московского уголовного розыск личности вымогателей были установлены. В отношении них возбудили уголовное дело, фигурантам вменяют совершение 20 эпизодов преступления. Создателя аккаунта отправили в СИЗО, а его сообщница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

