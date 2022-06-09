Антонов заявил о нелегитимности принятых без России решений Арктического совета

Посол в США Антонов заявил, что заниматься вопросами Крайнего Севера без России невозможно

Решения, которые Арктический совет примет без участия российской стороны, будут нелегитимными и нарушат принцип консенсуса. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя совместное заявление западных участников межправительственной организации об «ограниченном» возобновлении ее деятельности. Его слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

Совет возобновил деятельность спустя три месяца

Помимо России, в состав Арктического совета входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания. 4 марта семь стран Арктического совета решили приостановить свое членство в объединении и бойкотировать будущие переговоры в России, которая в 2021 году стала председателем совета. Поводом для такого решения стало начало российской специальной военной операции на Украине. По мнению стран-участниц, Россия создала «серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике».

Однако 8 июня агентство Reuters сообщило, что Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция решили возобновить работу в «урезанном» составе. «Мы намерены в ограниченном формате продолжить нашу деятельность в Арктическом совете по проектам, которые не предусматривают участия России», — говорится в заявлении.

В России усомнились, что Арктика сможет без нее развиваться

Антонов отметил, что подобное решение «не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона». По его словам, подобный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться.

Эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно Анатолий Антонов посол РФ в США

О том, что устойчивое развитие региона невозможно без участия России, ранее заявлял посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он напомнил, что на долю России приходится около 60 процентов арктического побережья, где проживает более половины населения региона.

Ранее Николай Корчунов заявил о превращении Арктики в интернациональный театр военных действий. Он обратил внимание на то, что в Арктическом регионе возрастает международная военная активность. В то же время посол по особым поручениям отметил, что Россия готова возобновить диалог с другими странами в рамках Арктического совета.

Совет стал площадкой для взаимодействия стран, у которых есть территории в арктической зоне. Право принимать решения в рамках совета имеют государства, на территориях которых проживают коренные народы Севера. Россия должна была председательствовать в совете с мая 2021 года и до мая 2023 года.