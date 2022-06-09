Эксперт назвал обращение Путина к предпринимателям стимулом для развития бизнеса

Алексей Чеснаков: заявление Путина — главный стимул для развития бизнеса в России

Сегодняшнее выступление президента Путина — это и есть главный стимул для развития бизнеса в России молодыми предпринимателями. Так в беседе с «Лентой.ру» руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, прокомментировал итоги встречи президента России с молодыми предпринимателями.

«Молодым предпринимателям президент дает сигналы: вы должны востребованы, вы будете востребованы, Россия не закрывается, она остается открытой страной, Россия будет использовать все имеющиеся исторические и актуальные возможности для развития. И конечно власть должна будет оказывать содействие предпринимателям, поддерживая разного рода перспективные проекты. Это касается не только и не столько импортозамещения, сколько вообще перспективных проектов», — отметил эксперт.

Ранее 9 июня президент России Владимир Путин встретился с молодыми предпринимателями накануне Петербургского международного экономического форума на ВДНХ.

Президент заявил, что такое государство, как РФ нельзя отбросить за борт. Тем более, что страна не будет изолироваться, по его словам. «Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь», — отметил он.

Из-за сложившейся ситуации в стране, подчеркнул Путин, объединение людей не получится, если экономика будет «хромать, чихать и кашлять» и добавил о необходимости ликвидировать бюрократию в области здравоохранения. «Надо разбюрокрачивать принятие решений в сфере медицины», — прокомментировал он в своей речи. Президент добавил, что через 10 лет Россия будет жить лучше.

