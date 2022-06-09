В ДНР назвали сроки трибунала над боевиками «Азова»

Глава ДНР Пушилин заявил, что трибунал над боевиками «Азова» пройдет до конца лета

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал сроки трибунала над боевиками батальона «Азов». По его словам, он пройдет до конца лета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, до конца лета точно проведем, здесь затягивать не стоит. Здесь опять же нужно быть в рамках. Мы растягивать ситуацию не имеем права», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что вышедших с территории завода «Азовсталь» бойцов «Азова» неизбежно ожидает трибунал. По его словам, такой запрос есть не только у военнослужащих и властей республики, но и у «простых людей».

В ДНР допускают, что в судейский состав могут войти представители европейских государств, приглашения им уже отправлены. О желании принять участие уже заявили некоторые дружественные ДНР страны, однако Пушилин пока не раскрыл, какие именно.