В Белоруссии сообщили о попытке атаки со стороны Украины

Белоруссия сообщила о попытке украинского боевого дрона атаковать территорию страны

На территорию Белоруссии была предпринята атака со стороны Украины — украинские военные задействовали боевой дрон с гранатами. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Инцидент произошел утром 30 мая на белорусско-украинской границе. Предполагается, что беспилотник пытался ударить по расположению белорусских войск.

По данным телеканала, подразделения радиоэлектронной борьбы немедленно нейтрализовали дрон. Боеприпас от АГС-17 упал, но не взорвался. В эфире также продемонстрировали фото с дрона, указывающие на то, что беспилотник был запущен с территории Украины.

Минобороны Белоруссии также начало расследование нарушения границы республики в воздушном пространстве.

7 июня в Вооруженных силах Белоруссии стартовали тренировки по боевой готовности. Военнослужащие обучаются переходу от мирного к военному времени.