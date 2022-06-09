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В Белоруссии сообщили о попытке атаки со стороны Украины

Белоруссия сообщила о попытке украинского боевого дрона атаковать территорию страны

Фото: Aziz Karimov / Reuters

На территорию Белоруссии была предпринята атака со стороны Украины — украинские военные задействовали боевой дрон с гранатами. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Инцидент произошел утром 30 мая на белорусско-украинской границе. Предполагается, что беспилотник пытался ударить по расположению белорусских войск.

По данным телеканала, подразделения радиоэлектронной борьбы немедленно нейтрализовали дрон. Боеприпас от АГС-17 упал, но не взорвался. В эфире также продемонстрировали фото с дрона, указывающие на то, что беспилотник был запущен с территории Украины.

Минобороны Белоруссии также начало расследование нарушения границы республики в воздушном пространстве.

7 июня в Вооруженных силах Белоруссии стартовали тренировки по боевой готовности. Военнослужащие обучаются переходу от мирного к военному времени.

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Алина Гончарова
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