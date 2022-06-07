В Белоруссии начали готовить военных к переходу с мирного на военное время

Минобороны Белоруссии заявило о начале тренировок по переходу с мирного на военное время

В Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по боевой готовности, военнослужащих обучают переходу от мирного к военному времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики, передает БЕЛТА.

Отмечается, что занятия по боевой готовности были организованы после очередного призыва на военную службу и прохождения новоприбывшими программы начальной военной подготовки.

Разные категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения и органы военного управления пройдут ряд тренировок, которые направлены на «выполнение мероприятий по переводу с мирного на военное время», рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что тренировки проводятся в соответствии с планом подготовки ВС в 2021/2022 учебном году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил мощь республики в военном плане и заявил, что она вполне способна противостоять самым крупным странам. В современных условиях исход военных действий, по его словам, не так сильно зависит от численности армии.

