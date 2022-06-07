Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии начали готовить военных к переходу с мирного на военное время

Минобороны Белоруссии заявило о начале тренировок по переходу с мирного на военное время

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по боевой готовности, военнослужащих обучают переходу от мирного к военному времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики, передает БЕЛТА.

Отмечается, что занятия по боевой готовности были организованы после очередного призыва на военную службу и прохождения новоприбывшими программы начальной военной подготовки.

Разные категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения и органы военного управления пройдут ряд тренировок, которые направлены на «выполнение мероприятий по переводу с мирного на военное время», рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что тренировки проводятся в соответствии с планом подготовки ВС в 2021/2022 учебном году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил мощь республики в военном плане и заявил, что она вполне способна противостоять самым крупным странам. В современных условиях исход военных действий, по его словам, не так сильно зависит от численности армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии начали готовить военных к переходу с мирного на военное время
Россиянина осудили за убийство жены и падчерицы 21-летней давности
Объяснен механизм формирования долгой памяти страшных событий
Названы главные тренды этого лета
Женщина вышла замуж за умершего возлюбленного
Путин присвоил генеральские звания руководителям Росгвардии
В Совфеде назвали скрытую угрозу для Украины от Польши
Queen выпустит ранее никому не известную песню Фредди Меркьюри
В США оценили перспективы визита Лаврова в Турцию для решения проблем с зерном
Российские IT-компании передумали развиваться за рубежом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.