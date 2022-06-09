Бывшего топ-менеджера «Воентелекома» осудили на четыре года за аферы

Экс-топ-менеджер «Воентелекома» получил 4 года за хищение средств по контрактам Минобороны

Мещанский районный суд Москвы приговорил к четырем годам и двум месяцам заключения бывшего первого заместителя директора компании «Воентелеком» Олега Савицкого за хищение средств Минобороны при реализации госконтрактов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденный топ-менеджер будет отбывать срок в колонии общего режима. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве. Процесс проходил в особом порядке, поскольку Савицкий заключил сделку со следствием и полностью признал вину.

Он стал одним из нескольких фигурантов громкого уголовного дела о махинациях со средствами Минобороны, которые были выделены «Воентелекому» на закупку спецтехники для Вооруженных сил (ВС) России. Ущерб по делу оценивается в полмиллиарда рублей. Следственный комитет России ведет это расследование с 2013 года.