Продлен прием заявок на бесплатное размещение социальной рекламы в интернете

АНО «ИРИ» продлевает прием заявок для НКО на бесплатное размещение соцрекламы в интернете

АНО «ИРИ» продлевает прием заявок на второй Конкурс для НКО на бесплатное размещение социальной рекламы в сети интернет.

Прием заявок закончится 20 июня в 23.30 по московскому времени. Подать заявку можно на сайте соцреклама.ири.рф. К заявке необходимо прикрепить раскадровку рекламного баннера для размещения в сети Интернет и ссылку на сайт/макет сайта, переход на который будет осуществляться при клике на баннер.

В конкурсе могут принять НКО, существующее более 1 года. Заявки принимаются по 11 тематическим направлениям:

а) оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации, в т.ч. людям, находящимся за чертой бедности;

б) оказание системной поддержки некоммерческому сектору (как отрасли в целом);

в) медицинская, психологическая и иная поддержка тяжелобольных людей и их близких;

г) развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей;

д) изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поддержка людей с ОВЗ (в т.ч. через образование, спорт);

е) профилактика социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства;

ж) развитие добровольчества (волонтерства) по разным направлениям социальной поддержки;

з) развитие донорского движения по разным направлениям донорства;

и) повышение уровня экологической культуры, бережного отношения к окружающему миру;

к) профилактика алкоголизма, наркомании, а также ВИЧ, СПИДа, онкологии, инсульта и других заболеваний;

л) повышение уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения.

Итоги конкурса будут подведены в августе. Рекламные баннеры победителей Оператор разместит с сентября 2022 года до февраля 2023-го в рамках одного месяца из данного периода. Победитель получит до 70 миллионов показов на ресурсах «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2GIS.

Оператор не создает рекламу, а получает от НКО баннер или раскадровку баннера, а также посадочную страницу (лендинг), на которую пользователи попадают при нажатии на баннер. Данные материалы прикрепляются к заявке на участие в конкурсе и оцениваются экспертами с точки зрения федерального охвата, актуальности социальной рекламы для заявленных целевых аудиторий, креативной составляющей, качества исполнения баннера и лендинга.

Конкурсный отбор включает несколько этапов. На первом независимые эксперты оценивают значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность рекламного сообщения, креативность представленной раскадровки баннера, а также сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером.

Окончательное решение по выбору победителей принимает Комиссия по отбору проектов социальной рекламы во главе с председателем Координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате РФ Еленой Тополевой-Солдуновой.

После заключения договора с победителем конкурса, ИРИ разрабатывает медиаплан размещения, наиболее подходящий под тематику и задачи кампании, подбирает форматы размещения и проводит саму рекламную кампанию в Сети.

Первый Конкурс для НКО на бесплатное размещение социальной рекламы проходил с ноября 2021 по февраль 2022 года. Его победителями стали 32 проекта некоммерческих организаций (НКО). Они получили возможность проведения федеральных рекламных кампаний на ведущих ресурсах: «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2GIS. Кампании посвящены экологическому волонтерству, донорству, профилактике заболеваний сердца и другим темам.

Оператор социальной рекламы создан в 2021 году, его функции исполняет Институт развития интернета. Согласно нормам закона «О рекламе», площадки, которые продают коммерческую рекламу в интернете и имеют аудиторию от 100 тыс. российских пользователей в сутки, передают часть своей квоты Оператору социальной рекламы. С площадками подписываются рекламные договора, в которых закрепляются какие рекламные форматы они передают организации. Как правило, это классическая медийная реклама: баннеры и видео-баннеры. Оператор, со своей стороны, проводит в рамках этой квоты бесплатные рекламные кампании социальной направленности в сети интернет для некоммерческого сектора. В настоящее время бесплатные рекламные кампании проводятся на ресурсах Яндекса, VK, Rambler&Co, 2ГИС.

