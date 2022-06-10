В Москве расширили функционал детских электронных медкарт

Заммэра Ракова: москвичи смогут внести в электронную медкарту детей данные об их аллергии

В Москве в детских электронных медкартах появился новый раздел «Данные о ребенке», куда родители могут внести сведения о наличии или отсутствии у него аллергии. Для этого достаточно заполнить анкету из 10 вопросов, и информация станет доступна медработникам в системе ЕМИАС, что поможет врачу лучше оценить возможные риски и назначить эффективное лечение, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи тратят довольно много времени на приеме, чтобы уточнить у пациента информацию об особенностях его здоровья. Поэтому в 2020 году мы создали специальный раздел во взрослых электронных медкартах, куда пациент может вносить сведения об операциях, травмах, аллергиях, принимаемых лекарствах. Мы видим, что москвичи активно пользуются сервисом — они внесли уже более 800 тысяч записей о своем здоровье. Мы сделали следующий шаг — создали новый раздел в детских электронных медкартах «Данные о ребенке», — сказала Ракова. — Летом увеличивается концентрация потенциальных аллергенов в воздухе, поэтому новый раздел сейчас крайне актуален, с его помощью мы предоставили родителям и медикам еще один инструмент для заботы о здоровье детей»

Раздел «Данные о ребенке» доступен в электронных медкартах детей на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Помимо внесения данных, есть функция редактирования анкеты, а также видна история ее редактирования.

В соцблоке правительства Москвы напомнили, что у родителей также есть возможность самостоятельно загрузить в медкарту детей сканированные документы о прививках и иммунодиагностических тестах, которые были выполнены в частных и федеральных клиниках, выписной эпикриз из стационара, если он не входит в столичную систему здравоохранения, а также рецепты, заключения врачебной комиссии, протоколы осмотра, результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Пользователи старше 18 лет могут вносить в свои электронные карты информацию о личном и семейном анамнезе. Это данные о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий, о принимаемых лекарственных препаратах и об особенностях образа жизни (например, работе на вредном производстве), а также информацию о болезнях ближайших кровных родственников.

Все это помогает врачам составить полную картину о возможной наследственной предрасположенности к заболеваниям и оценить индивидуальные риски для здоровья пациента.

Какие еще данные доступны москвичам в электронной медкарте? В электронной медкарте пациентам в онлайн-режиме доступны протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии, включая доступ к изображениям снимков), результаты обследований в павильонах «Здоровая Москва», выписки из стационаров, история вакцинаций, в том числе своих детей, есть возможность вести «Дневник здоровья». Также там можно ознакомиться с информацией о больничных листах, выписанных действующих рецептах и данных о вызовах скорой помощи. При этом пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры, а также самостоятельно добавлять в медкарту ряд медицинских документов. Всем горожанам с полной учетной записью на портале mos.ru доступ к электронной медицинской карте в апреле 2021 был открыт автоматически. Если в личном кабинете верифицированы сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме. Для просмотра сведений следует просто перейти по ссылке. Пользователям со стандартной учетной записью на портале mos.ru для получения доступа к своей электронной медкарте или медкарте несовершеннолетнего ребенка необходимо перейти на страницу «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте» и дождаться, пока личные данные пройдут проверку. Доступ к карте предоставляется в течение пяти рабочих дней.

В соцблоке правительства Москвы отметили, что столица уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас его основой является единая цифровая платформа здравоохранения, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны онлайн как врачам, так и самим пациентам.