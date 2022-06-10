ATP назвала условие возвращения Уимблдону рейтинговых очков

Глава ATP Андреа Гауденци заявил, что будет рад вернуть Уимблдону очки при допуске россиян

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци назвал условие возвращения Уимблдону рейтинговых очков. Его слова приводятся на сайте Ubitennis.

«Мы были рады отозвать свое решение о снятии очков, если бы был снят запрет на участие россиян и белорусов, выразивших готовность сделать письменные заявления», — сказал он. Гауденци подчеркнул, что по-прежнему считает одностороннее решение о недопуске россиян несправедливым и дискриминационным.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он посчитал отстранение спортсменов безумием. Также с критикой в адрес организаторов выступили грек Стефанос Циципас и испанец Рафаэль Надаль.

Об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона стало известно 20 апреля. В ответ на это ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.