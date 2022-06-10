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В Запорожской области заявили о появлении банков России в ближайшие дни

Власти Запорожской области заявили о появлении крупнейших банков России в ближайшие дни

Фото: РИА Новости

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что идут переговоры с крупнейшими системообразующими банками России, которые должны зайти в регион в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости.

«В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область», — сказал он, добавив, что тогда совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где можно пользоваться карточками, платежами, переводами денежными и другими банковскими услугами.

В конце мая Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. Как рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, Россия готовилась, поскольку у нее был опыт Крыма. «Уже работает наша связь, входят банки, готовятся порты и железная дорога», — поделился Крючков.

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Марина Совина
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