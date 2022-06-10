Дэвид Бекхэм затеял ремонт и вызвал возмущение защитников природы

Защитники природы выступили против ремонта на участке футболиста Дэвида Бекхэма

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» Дэвид Бекхэм затеял ремонт на своем участке в британском графстве Оксфордшир и решил построить там склад для хранения дров. Однако задумка спортсмена вызвала возмущение защитников природы, сообщает Daily Mail.

Изначально Бекхэм и его супруга Виктория получили разрешение на возведение пристройки, однако вскоре решили внести изменения в планировку и добавить склад для дров. Местные власти одобрили первоначальный план, так как супруги обязались сохранить территорию как место гнездования птиц, летучих мышей и других животных. Однако пока заявка на изменения находится на рассмотрении.

Активисты, выступающие за спасение природы, предположили, что семья будет использовать дрова для обогрева, что противоречит государственной стратегии о чистом воздухе. Они заявили, что Бекхэм будет сжигать древесину вместо того, чтобы установить электрический тепловой насос.

В декабре 2021 года подобная ситуация произошла с популярной британской певицей и моделью Дуа Липой. Она решила перестроить свой дом в Лондоне. Защитники природы выступили против и вырубки деревьев и сноса постройки, отметив, что она находится близко к ручью, который протекает под землей.