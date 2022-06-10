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Диетолог напомнил россиянам о доступном овоще с омолаживающим эффектом

Диетолог Вэнь Ланьсю: зеленый болгарский перец эффективно борется со старением кожи

Фото: Shutterstock

Диетолог Вэнь Ланьсю напомнил россиянам, что зеленый болгарский перец крайне полезен и обладает омолаживающим эффектом. Об этом сообщает издание «Ежедневные новости Владивостока».

Врач заявил, что этот доступный овощ содержит витамины В, С, А, Е, каротин, капсаицин, пищевые волокна, селен, натрий, магний, кальций, железо, цинк, медь, марганец, фосфор, а также является природным антиоксидантом. Диетолог заключил, что благодаря большому количеству витаминов и полезных микроэлементов этот овощ эффективно борется со старением, морщинами и проблемами кожи, а также ускоряет метаболизм и нормализует работу ЖКТ.

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Кроме того, болгарский перец содержит 74-94 процента воды и небольшое количество калорий, поэтому будет незаменим для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса, уточнил эксперт. Сочетать этот продукт диетолог советует, например, с нежирной свининой.

Ранее врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова, часто работающая с желающими привести себя в форму после беременности пациентками, назвала четыре простых способа, которые помогут не набрать снова лишние килограммы после диеты. В процессе снижения веса и закрепления достигнутого результата, по словам врача, очень важно не торопиться.

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Юлия Кальницкая
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