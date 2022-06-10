Владельцы Chanel неожиданно заработали на модном буме

Братья Вертхаймеры в 2021 году получили пять миллиардов долларов дивидендов от Chanel

Семья Вертхаймер, владеющая модным домом Chanel, неожиданно для многих заработала в прошлом году пять миллиардов долларов на дивидендах, пишет Bloomberg. Специалисты объясняют это постпандемийным бумом на модную продукцию и предметы роскоши.

Братья Ален и Жерар Вертхаймер в 2021 году дважды получали дивиденды по 2,5 миллиарда долларов через холдинговую компанию, зарегистрированную на Каймановых островах. Выплата стала крупнейшей для Chanel за всю историю публикации корпоративной отчетности.

Чистая прибыль Chanel в 2021 году составила четыре миллиарда долларов (при выручке в 15,6 миллиарда), что сопоставимо с допандемийными показателями. В нынешнем году состояние братьев выросло на 37 процентов, до 90 миллиардов долларов.

Во время пандемии коронавируса был отмечен резкий рост спроса на продукцию Chanel, что отразилось на ценах. Так, сумка одной из моделей продавалась в США в декабре прошлого года за 8,2 тысячи долларов, что на 60 процентов больше цены 2019 года.

Всего с 2016 года Вертхаймеры получили в качестве дивидендов около восьми миллиардов долларов. Таким образом, прошлогодние выплаты составили больше половины от всей суммы за последние пять лет.