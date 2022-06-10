В центре Донецка прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Донецка вблизи администрации главы ДНР Дениса Пушилина

Взрыв прогремел в центре Донецка в районе администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, взорвались два боеприпаса, один из них попал в верхний этаж жилого дома. Информации о жертвах пока нет.

8 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, украинские войска обстреляли центр города. Попадания были зафиксированы в районе Дома правительства.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции.