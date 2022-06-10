В Иркутске полицейские задержали восьмерых налетчиков на майнинговую ферму

Сразу восемь грабителей пытались обчистить майнинг-ферму в Иркутске — их задержала полиция. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 10 июня, сообщил представитель МВД по Иркутской области Юрий Ильенко.

По данным ведомства, на днях группа грабителей проникла в помещение в деревне Столбово, в котором находилась майнинговая ферма. Преступники напали на техника, один из них применил газовый баллончик. В итоге техника связали скотчем и избили. Но похитить злоумышленникам ничего не удалось.

Спустя какое-то время преступников заметили двое разнорабочих и попытались задержать. Налетчики скрылись с места происшествия в разных направлениях, но один из них, 19-летний житель местной деревни, попался.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности и остальных фигурантов, ими оказались местные жители возрастом от 17 до 22 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ, максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.

