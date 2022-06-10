Стало известно о заморозке проекта об электронных паспортах в России
Минцифры России заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Это решение было принято на фоне российской спецоперации на Украине, заявил журнал Forbes со ссылкой на источники.
В начале 2023 года власти планировали начать выдачу электронных паспортов в трех регионах России — Москве, Московской области и Татарстане. Согласно проекту, документ представляет собой карту с бесконтактным чипом, на которой хранятся данные гражданина. В паспорт можно было бы добавить ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.
«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала "спецоперации" стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — сообщил источник.