Стало известно о заморозке проекта об электронных паспортах в России

Forbes заявил о заморозке проекта Минцифры по выдаче электронных паспортов

Минцифры России заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Это решение было принято на фоне российской спецоперации на Украине, заявил журнал Forbes со ссылкой на источники.

В начале 2023 года власти планировали начать выдачу электронных паспортов в трех регионах России — Москве, Московской области и Татарстане. Согласно проекту, документ представляет собой карту с бесконтактным чипом, на которой хранятся данные гражданина. В паспорт можно было бы добавить ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

«Это вызвало бы большой резонанс в обществе: если жители Москвы могли бы себе позволить такие расходы, то в регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна. После начала "спецоперации" стало понятно, что платить за этот паспорт почти никто не будет из-за кризиса», — сообщил источник.