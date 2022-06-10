Блогерша показала прическу для скрытия немытой головы

Блогерша Амелия Оливия показала способ замаскировать грязные волосы с помощью плойки

Блогерша Амелия Оливия показала простую прическу для скрытия грязных волос. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

В размещенном видео юзерша с никнеймом amelia0livia призналась, что не мыла голову восемь дней. По ее словам, с помощью данного лайфхака можно создать эффектную укладку, замаскировать жирный блеск, освежить волосы и придать им объем.

Так, Оливия нанесла сухой шампунь у корней, по пробору и линии роста волос, а на втором этапе распылила текстурирующий спрей во всей длине. Девушка утверждает, что последний придаст приятный аромат. Затем автор ролика взяла плойку широкого радиуса, накрутила две пряди у лица и закрепила их заколками. Данную манипуляцию она повторила с оставшейся частью волос, после чего расчесала локоны и в результате получила стильную прическу.

Соответствующая публикация набрала более 200 тысяч просмотров и пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Как ты это делаешь? Я мою голову каждые два дня и она выглядит жирной», «Восемь дней? Невозможно!», «Могу только представить, что будет с моими волосами, если я не помою их неделю», — писали юзеры.

Ранее в июне парикмахер раскрыла секреты правильного мытья головы и прославилась в сети. Девушка порекомендовала дважды промывать волосы шампунем, уделяя внимание затылку и зоне роста волос у лица, а затем наносить кондиционер на кончики на несколько минут. Смывать средства эксперт посоветовала прохладной водой, после чего — деликатно промокнуть локоны кондиционером.