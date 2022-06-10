Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша показала прическу для скрытия немытой головы

Блогерша Амелия Оливия показала способ замаскировать грязные волосы с помощью плойки

Кадр: AMELIA0LIVIA / TikTok

Блогерша Амелия Оливия показала простую прическу для скрытия грязных волос. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

В размещенном видео юзерша с никнеймом amelia0livia призналась, что не мыла голову восемь дней. По ее словам, с помощью данного лайфхака можно создать эффектную укладку, замаскировать жирный блеск, освежить волосы и придать им объем.

Так, Оливия нанесла сухой шампунь у корней, по пробору и линии роста волос, а на втором этапе распылила текстурирующий спрей во всей длине. Девушка утверждает, что последний придаст приятный аромат. Затем автор ролика взяла плойку широкого радиуса, накрутила две пряди у лица и закрепила их заколками. Данную манипуляцию она повторила с оставшейся частью волос, после чего расчесала локоны и в результате получила стильную прическу.

Материалы по теме:
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря 2021
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021

Соответствующая публикация набрала более 200 тысяч просмотров и пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Как ты это делаешь? Я мою голову каждые два дня и она выглядит жирной», «Восемь дней? Невозможно!», «Могу только представить, что будет с моими волосами, если я не помою их неделю», — писали юзеры.

Ранее в июне парикмахер раскрыла секреты правильного мытья головы и прославилась в сети. Девушка порекомендовала дважды промывать волосы шампунем, уделяя внимание затылку и зоне роста волос у лица, а затем наносить кондиционер на кончики на несколько минут. Смывать средства эксперт посоветовала прохладной водой, после чего — деликатно промокнуть локоны кондиционером.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Центробанк снизил ключевую ставку
Диетолог напомнил россиянам о доступном овоще с омолаживающим эффектом
Полицейский московского метрополитена получил огнестрельное ранение в драке
В ООН назвали реальную причину повышения цен
Экс-президент Польши описал рост цен фразой «хожу по магазинам и чуть не плачу»
Российский стилист назвала ошибки школьниц при подготовке к выпускному
В США учителя скрывали пол школьника-трансгендера от его матери
В российском детсаду воспитательница разбила нос пятилетнему мальчику
Названа дата начала продаж билетов на дополнительные поезда в Крым
Названы плюсы и минусы вегетарианства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.