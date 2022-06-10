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Сбер запустил проект «Российские истории — герои среди нас!»

Проект «Российские истории — герои среди нас!» посвятили жителям регионов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Проект «Российские истории — герои среди нас!» начнется накануне Дня России, который отмечается 12 июня, и продлится до 31 декабря 2022 года. Он рассказывает об обычных людях из регионов и городов нашей страны, которые своими поступками каждый день показывают силу, глубину и отвагу.

Героем может быть каждый человек. Смелые, добрые и неравнодушные люди по всей стране, ежедневно совершающие большие и маленькие подвиги вне должностных инструкций. Об этих людях уже второй год подряд Сбер собирает рассказы в проекте «Российские истории».

Любой желающий может принять участие в проекте и поделиться историей. Они будут опубликованы в специальном приложении соцсети «ВКонтакте» — «Российские истории — герои среди нас!». Для удобства пользователей также предусмотрена возможность отправки историй через специальный Telegram-бот. На основе самых интересных историй создадут видеоролики. Кульминацией проекта станет онлайн-премия.

Узнать больше о проекте «Российские истории — герои среди нас!» можно по ссылке.

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Алена Шаповалова
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