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Комбат ДНР высказался о темпах спецоперации

Комбат «Востока» Ходаковский рассказал об освоении нового направления силами РФ и ДНР

Фото: РИА Новости

Основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский высказался о темпах спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале комбат рассказал, что сейчас силы РФ и ДНР осваивают новое направление.

«Хочу подкрепить свою мысль о том, что идем мы — мы побеждаем, и не идем — мы тоже побеждаем», — написал он, уточнив, что ни в коем случае не выступает за тактику «стояния». По его словам, при подобной стратегии от Донецка «скоро ничего не останется».

«Но я умеряю пыл тех, кто видит в стоянии поражение. Сейчас вся здоровая Россия активизировала любые ресурсы, чтобы обеспечить преимущество по всем направлениям», — заметил Ходаковский, добавив, что у союзников уже есть наработки по созданию средств контрбатарейной борьбы дальнего действия для уничтожения натовских калибров. Он также рассказал, что недавно присутствовал при испытаниях сверхдешевого летающего снаряда и давал свои рекомендации.

«Наверху прекрасно знают о положении дел, и независимые докладчики, минуя все инстанции, все четко и безапелляционно докладывают Верховному, не стесняясь в выражениях — как бы кому-то ни хотелось обратного», — подчеркнул комбат. В заключение он заявил, что спецоперация идет по плану, «определенному свыше». И главное, резюмировал Ходаковский, сейчас больше работать и «меньше имитировать».

Ранее он рассказал о состоянии военных подразделений Донбасса и заметил, что сейчас республика пожинает «плоды восьми бездарных лет».

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Варвара Кошечкина
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