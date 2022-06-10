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Лукашенко оценил опасность «украинского сценария» в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране никто не хочет украинского сценария
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил опасность повторения в стране «украинского сценария», передает БЕЛТА.

Лукашенко выступил на совещании, посвященном работе с населением на местном уровне. «Проиграем битву за людей — грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Но это отдельная тема. Никто из нас не хочет такого сценария», — заявил он.

Ранее Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять» в текущей непростой ситуации.

«Это уже островок — Беларусь. Вы, что, не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет горячая война, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информацией, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут», — подчеркнул он.

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Алевтина Запольская
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