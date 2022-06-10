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Джон Малкович высказался об отъезде кинематографистов из России

Актер Джон Малкович назвал отъезд российских кинематографистов приобретением для Европы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Американский актер Джон Малкович высказался об отъезде кинематографистов из России. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Михаила Зыгаря.

Артист назвал отъезд российских актеров и режиссеров приобретением для Европы. «Я знаю, что мои русские коллеги сейчас очень сильно шокированы происходящим. Почти все мои русские коллеги сейчас покинули страну. И кажется, это навсегда. Это само по себе огромное изменение. Как мне видится, это потеря для России, но, полагаю, это будет хорошим приобретением для Европы», — сказал он.

Малкович признался, что ему сложно строить прогнозы о том, как в будущем изменится образ России на Западе. Он отметил, что, по его мнению, русская культура состоит из многих вещей, большинство из которых не имеет отношения к политике страны. «Большая часть искусства вообще существует вопреки этому или параллельно», — считает актер.

Джон Малкович — лауреат премии «Эмми», а также номинант на «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус». Он известен по таким фильмам и сериалам, как «Новый Папа», «Подмена», «Империя Солнца», «Опасные связи», «Быть Джоном Малковичем», «Бархатная бензопила» и «Поля смерти».

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Марина Погосян
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