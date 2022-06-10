Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач предупредила россиян о смертельной опасности обработки ран подорожником

Инфекционист Машкова: обработка ран подорожником может вызвать заражение крови и столбняк

Фото: Andrey Tikhonovskiy / Globallookpress.com

Врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова рассказала о правилах первой помощи при ранах и ссадинах, полученных на свежем воздухе. В релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру», специалистка также предупредила россиян об опасности обработки ран подорожником и чистотелом.

Медик сказала, что обработка ран «бабушкиным» методом может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Чистотел и подорожник не обеззаразят рану, зато, если на них окажутся земля и пыль, могут вызвать такие смертельно опасные заболевания, как столбняк или заражение крови.

По словам Машковой, если под рукой нет аптечки, вместо пластыря из подорожника лучше промыть ссадину питьевой водой из бутылки и вытереть кожу вокруг нее салфеткой, чтобы удалить загрязнения, а затем отправиться домой или в травмпункт.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Кроме того, инфекционист отметила, что в домашних условиях рану не нужно промывать с мылом. Вместо этого, чтобы обеззаразить и очистить поврежденные участки кожи, лучше использовать неспиртовые антисептики и обычную воду, а также раствор перекиси водорода, который подойдет и для того, чтобы остановить кровь. После обработки раны Машкова предложила при необходимости наложить повязку. «Повязка должна быть такой, чтобы она легко отделялась от раны. И не используйте вату, так как она прилипает к свежим ранам и избавиться от нее в дальнейшем будет сложно и неприятно», — пояснила она.

Ранее врач-невролог и практикующий мануальный терапевт Олег Колесников рассказал о ранних признаках деменции. Специалист отметил, что в начальной стадии заболевания человек начинает регулярно забывать простые вещи у него внезапно меняется поведение.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Минфин США призвал создать коалицию вводящих антироссийские санкции стран
В Госдуме назвали трусостью и цинизмом новые санкции Украины
ВОЗ призвала продолжить расследование теории об утечке коронавируса
Женщину арестовали за секс на балконе собственной квартиры
Употребление рыбы связали с раком кожи
В Лос-Анджелесе продадут дом неожиданно умершего актера
Малышева назвала неочевидный признак цирроза печени
Врач предупредила россиян о смертельной опасности обработки ран подорожником
Крупный завод в Британии закрылся из-за рекордных цен на газ
Россиян массово заинтересовал один регион для отпуска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.