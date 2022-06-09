Невролог назвал простой способ выявить деменцию у близкого человека

Врач Колесников: при подозрении на деменцию можно предложить человеку нарисовать часы

Врач-невролог и практикующий мануальный терапевт Олег Колесников рассказал о ранних признаках деменции — синдрома, при котором происходит деградация мышления и поведения. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Колесников говорит, что в начальной стадии деменции человек начинает регулярно забывать подозрительно простые вещи, также тревожным сигналом может стать внезапное изменение поведение человека. «Например, веселый, открытый, жизнерадостный человек внезапно становится мрачным и закрытым — это подозрительный симптом», — сказал специалист.

Кроме того, невролог назвал простой способ выявить развитие деменции у близкого человека. При подозрении на слабоумие можно предложить человеку нарисовать циферблат часов, где стрелки должны указывать определенное время, подсказывает Колесников. Деменция может проявиться в неверно расположенных стрелках, их некорректном размере относительно друг друга, перепутанном порядке цифр, искаженном изображении циферблата, объяснил он.

Среди тревожных признаков Колесников также перечислил перепады настроения, нарушение ориентации на местности, проблемы с концепцией времени: к примеру, человек легко может заблудиться на знакомых улицах или забыть о запланированной важной встрече, впасть в депрессию.

Ранее Санджай Гупта, главный медицинский корреспондент CNN и практикующий нейрохирург, в своей книге «Оставайтесь начеку: стройте лучший мозг в любом возрасте» назвал пять способов предотвратить деменцию. Cпорт, здоровый сон и правильное питание, по его словам, помогут снизить риск развития заболевания.