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Врач назвал пять способов предотвратить деменцию

ETNT: спорт, здоровый сон и правильное питание помогут снизить риск развития деменции

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Санджай Гупта, главный медицинский корреспондент CNN и практикующий нейрохирург, в своей книге «Оставайтесь начеку: стройте лучший мозг в любом возрасте» назвал пять способов предотвратить деменцию. По его словам, первые изменения в мозге, приводящие к когнитивным нарушениям, можно обнаружить за 20-30 лет до постановки диагноза. Cпорт, здоровый сон и правильное питание помогут снизить риск развития заболевания. Основные его советы приводит издание Eat This, Not That! (ETNT).

Самое важное, что можно сделать для сохранения здоровья мозга, по мнению врача, — соблюдать физическую активность. Необходимо регулярно двигаться и заниматься спортом. Это пойдет на пользу не только телу, но и мозгу.

Здоровый сон также поможет избежать слабоумия. Во время сна, по словам эксперта, мозг избавляется от ненужной информации. Чтобы активизировать работу мозга, необходимо спать от семи до девяти часов. При этом сновидения перед пробуждением считаются хорошим знаком. Это значит, по словам Гупты, что воспоминания и информация прошли через определенные циклы «очищения».

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Чтобы снизить риск развития серьезных психических расстройств, включая болезнь Альцгеймера, необходимо придерживаться специальной диеты, которая включает потребление большого количества жирных кислот омега-3, мало сахара и суточной нормы воды. Есть при этом нужно небольшими порциями, но регулярно. Кстати, такая система питания, по мнению Гупты, будет хороша и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Постоянное обучение чему-то новому и регулярное общение также помогут предотвратить развитие старческого слабоумия. Медик рекомендует читать, посещать занятия по кулинарии и искусству, присоединиться к группе писателей или учить иностранный язык. Одно из последних исследований показало, что у тех, кто вышел на пенсию в возрасте 65 лет, риск развития деменции был на 15 процентов ниже, чем у тех, кто вышел на пенсию пятью годами ранее.

Ранее врачи назвали простые привычки, которые помогут сохранить здоровье и сделать жизнь лучше. По их словам, качественный уход за кожей, активный образ жизни и достаточное количество белка благотворно повлияют на самочувствие и состояние организма в целом.

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Юлия Кальницкая
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