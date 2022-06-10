Вора в законе Айко Астраханского депортировали из Польши в Армению

Польша депортировала вора в законе Айко Астраханского в Армению и там его поместили в СИЗО

Задержанного в Польше вора в законе Гайка Саркисяна, известного в преступном мире как Айко Астраханский, депортировали в Армению. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, 30 мая правоохранительные органы задержали Саркисяна в Варшаве. Авторитета отправили на родину и поместили в один из СИЗО Еревана. В отношении вора в законе начато уголовное производство. Какую статью ему инкриминируют, не сообщается.

В 2019 году Айко Астраханского арестовали за ношение огнестрельного оружия, однако он сумел избежать наказания и уехал из Армении, поселившись в Польше.

В августе 2021 года сообщалось о ссоре между 43-летним Артемом Саргсяном (Артем Саратовский) и Айко Астраханским из-за сплетни о неуплаченном игровом долге. Они выясняли отношения на сходке в Польше, в итоге Артем простил Айко его необдуманный выпад в свой адрес и пригрозил вырвать язык тому, кто вновь заговорит на эту тему.