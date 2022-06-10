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На швейной фабрике в Псковской области начали импортозамещение оборудования

Швейная фабрика в Псковской области рассказала об импортозамещении

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Сотрудники швейной фабрики в Псковской области заявили, что готовы работать еще интенсивнее на фоне ухода западных брендов. Кроме того, они рассказали об установке импортозамещающего оборудования на предприятии.

На фабрике работает более 300 человек, однако руководство готово принимать новых сотрудников даже без опыта работы.

На предприятии шьют пальто, пледы, термобелье, тапочки и даже сувенирную продукцию. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

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Алена Шаповалова
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