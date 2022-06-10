Женщина с синдромом рыбного запаха пожаловалась на бесполезность частого мытья

Daily Mail: больная синдромом рыбного запаха рассказала о многолетней травле

41-летняя жительница Великобритании с редкой болезнью, известной как синдром рыбного запаха, много лет пыталась от нее избавиться с помощью частого мытья, но это не помогало. Историю ее борьбы с недугом и многолетней травлей рассказало издание Daily Mail.

Келли Фидо-Уайт, рентгенологу из из Олдхэма, Манчестер, официально подтвердили диагноз триметиламинурия (синдром рыбного запаха) в 2015 году, когда ей было 34 года. Это расстройство настолько редкое, что оно было диагностировано всего 100 раз. Больные этим недугом жалуются на сильный неприятный запах от тела, который можно сравнить с запахом тухлой рыбы, лука и фекалий.

По словам женщины, впервые она ощутила симптомы, когда ей было шесть лет: ее моча пахла тухлой рыбой. Годы спустя, когда Фидо-Уайт достигла половой зрелости, проблема усугубилась. Она мылась несколько раз в день, не предполагая, что это бесполезно и лишь усугубляет ситуацию. «Это не имеет абсолютно никакого отношения к личной гигиене. Я могла бы мыться каждый час, но это было бы лишь кратковременным решением проблемы. На самом деле, больные этим люди обычно чувствуют себя хуже после душа, потому что поры раскрываются из-за теплой воды и запах становится заметнее», — призналась женщина.

На работе Фидо-Уайт дважды в день меняла униформу и использовала большое количество дезодоранта, но ее все равно регулярно оскорбляли. Страх, что другие люди заметят ее запах, приковал женщину к дому. Она была вынуждена работать в ночную смену и страдала от приступов депрессии.

Британка много лет искала способы улучшить ситуацию и после того, как ей поставили диагноз, стала придерживаться диеты с пониженным содержанием холина: ей пришлось отказаться от печени, фасоли, арахиса и крестоцветных овощей. Это со временем помогло сделать запах менее резким, как и употребление добавок, снижающих содержание триметиламина в организме.

Также после десятилетий издевательств, женщина прошла курс психотерапии и стала увереннее в себе. Во многом этому поспособствовали и интернет-знакомые, болеющие тем же недугом. Однако Фидо-Уайт до сих пор расстраивает, когда запах от нее объясняют ее лишним весом: по ее словам, от нее пахло еще хуже, когда она была стройнее.

Триметиламинуриия (синдром рыбного запаха) — наследственное заболевание, при котором организм неспособен метаболизировать триметиламин из пищевых источников. Из-за накопление триметиламина в организме, от тела больного исходит неприятный запах, который сам пациент зачастую не чувствует.

Ранее диетолог Джанет Коулман назвала способы избавиться от неприятного запаха тела. По ее словам, запах тела нередко зависит от пищи, поэтому необходимо пересмотреть свой рацион.