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Названы способы избавиться от неприятного запаха тела

Диетолог Коулман посоветовала пересмотреть рацион, чтобы избавиться от неприятного запаха

Фото: Ana Essentiels / Unsplash

Диетолог Джанет Коулман назвала способы избавиться от неприятного запаха тела. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Эксперт рекомендует пересмотреть свой рацион. Это связано с тем, что запах тела нередко зависит от пищи. Например, при обильном употреблении продуктов, богатых серой, тело может пахнуть тухлыми яйцами. Иногда появление неприятного запаха провоцируют кофеин, специи, острый соус и алкоголь. «Острая пища и алкоголь усиливают потоотделение. Поэтому, если вы планируете провести время в кругу родных и близких, стоит отказаться от этих продуктов», — посоветовала Коулман.

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Стресс и прием некоторых лекарств также вызывают повышенное потоотделение и, соответственно, усиливают неприятный запах тела. Чтобы этого избежать, специалисты советуют меньше нервничать по пустякам и не принимать медицинские препараты без необходимости.

К неприятному запаху тела могут приводить и одежда из искусственных недышащих тканей, инфекционные или хронические заболевания, несоблюдение элементарных правил гигиены. Этого можно избежать, если вовремя проходить медицинские обследования, не запускать болезни, выбирать соответствующую одежду и регулярно принимать душ.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала о необходимости сделать свое питание разнообразным и сбалансированным, чтобы сохранить красоту и стройность.

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Юлия Кальницкая
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