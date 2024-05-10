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21:10, 10 мая 2024Россия

Российские военные раскрыли подробности освобождения Очеретино

Минобороны: военные взяли Очеретино в ДНР упорством

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Российские военные рассказали об освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как указало Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале, бойцы взяли населенный пункт упорством.

По словам военнослужащих, они заходили в Очеретино маленькими группами. «Все действия осуществлялись под постоянным контролем расчетов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями», — уточняется в сообщении Минобороны.

Отмечается, что действия по освобождению населенного пункта осложнялись использованием противником ударных FPV-дронов. «Маршрут вдоль железной дороги очень контролировался артиллерией противника, FPV-дронами. Взяли упорством, по-другому — никак», — раскрыл подробности операции начальник штаба батальона мотострелкового соединения.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль Новокалиново в ДНР. Войска взяли село под полный контроль. Уточняется, что в боях на этом направлении участвовала группировка «Центр».

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      Маргарита Пименова
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